Лукашенко: Россия и Белоруссия могут создать мощнейшее объединение

«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним», — констатируют инвесторы в уведомлении. В тексте документа они также отмечают, что предложенный Минском новый механизм выплат «является дискриминационным» и нарушает интересы держателей, купивших бумаги после 6 сентября 2022 года. «Призываем Совет министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь выполнить свои обязательства перед всеми российскими инвесторами в полном объеме, что позволит в дальнейшем сохранить интерес и доверие к внешним публичным заимствованиям Республики Беларусь», — указано в обращении на имя главы Минфина республики. Если Белоруссия не погасит свои обязательства, как этого требует уведомление, инвесторы получат право подать иск в Лондонский международный третейский суд или арбитражный суд в России, рассказал РБК представитель группы инвесторов. По его словам, такие варианты рассматриваются вместе с юристами

Александр Глущенко

15 фев‼Белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой пояснил, почему в ближайшее время "эта тема взлетит" МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Белоруссия рассматривает возможность участия в российской программе по строительству атомного флота. Об этом сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. "Конечно, мы можем и будем включаться в такие проекты, - сказал он в интервью телекомпании ОНТ. - Четыре основных маршрута [экспорта белорусских грузов через порты РФ], которые обсуждались лидерами наших стран на последней встрече [в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства в конце января], это, конечно, порты Балтики как базовый наш маршрут. Важнейшее направление, конечно, - Мурманск, Северный морской путь. Параллельно мы рассматриваем в том числе возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях". ========== Смешно. Сначала белорусы хотели строить порт на Балтике (в районе Бронки). Потом в Мурманске. Затем во Владивостоке. Затем начались фантазии насчет использования иранских портов и МТК "Север-Юг". Теперь вот очередные фантазии насчет поучаствовать в работе с верфью. Вся беда только в одном - это всё нужно делать за свои деньги. Из российского бюджета им на реализацию хотелок ни копейки не выделили. А за свои - это не можливо. Поэтому фантазии так и останутся фантазиями. Калийку и нефтепродукты так и будут таскать через российские порты. А если проебалты снимут санкции, то теряя тапки, потащат в Клайпеду и Вентспилс. Но ни о каком вложении денег в российскую экономику речи идти в принципе не может.‼