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На какие деньги теперь будет жить Афганистан?

На какие деньги теперь будет жить Афганистан?

Пока внимание всего мира сосредоточено на аэропорте Кабула и эвакуации из него тысяч остающихся там американских граждан, а также сотрудничавших с прежним правительством афганцев, в этой стране может разразиться полноценная гуманитарная катастрофа.

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