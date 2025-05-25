ВС России уничтожили FPV-дронами технику и позиции боевиков в Сумской области

Военные 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов Черноморского флота (ЧФ) в составе группировки войск "Север", используя FPV-беспилотники, уничтожили боевую технику и позиции подразделений боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ (СВО) в Сумской областиВоеннослужащие 810-й отдельной … .
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