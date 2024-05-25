StarHit рассказал о пути к успеху Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте с юных лет привлекала внимание публики, так как являлась дочерью Аллы Пугачевой. Ей пришлось столкнуться со слухами и сплетнями, пока артистка искала свой путь к славе и пыталась выйти из тени своей звездной матери.
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