Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бездарная кампания оппозиции Молдовы – ситуация «слита» в пользу Майи Санду

Бездарная кампания оппозиции Молдовы – ситуация «слита» в пользу Майи Санду

Молдавская оппозиция бездарно вела избиательную кампанию, не используя поводы, которые дарили топорные действия режима Майи Санду, – и вследствие такой пассивной позиции «лягушка сварена на медленном огне», и противники нынешней власти уже фактически обречены на поражение.

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