Касса ЕС опустела из-за финансирование киевского режима

Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер объявил, что казна ЕС опустела. И теперь, уверены в Будапеште, от Евросоюза новых миллиардов Киев больше не получит, пока Брюссель не начнет отвечать на сложные вопросы Фото: Shutterstock.