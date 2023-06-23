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Касса ЕС опустела из-за финансирование киевского режима

Касса ЕС опустела из-за финансирование киевского режима

Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер объявил, что казна ЕС опустела. И теперь, уверены в Будапеште, от Евросоюза новых миллиардов Киев больше не получит, пока Брюссель не начнет отвечать на сложные вопросы Фото: Shutterstock.

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