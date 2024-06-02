Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Разгегемонивание. Страны БРИКС начали вывозить своё золото из хранилищ англосаксов. Индия забрала сразу 100 тонн

Разгегемонивание. Страны БРИКС начали вывозить своё золото из хранилищ англосаксов. Индия забрала сразу 100 тонн

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Одно из самых больших достижений англосаксонского мира, образца 1991-2024 годов, заключается в том, что они сумели создать условия хранения чужих активов и золотовалютных резервов на территории своих стран.

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Комментарии
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E
Ed
Надо полагать, что на уровне финансового руководства, страны начинают подозревать куда конкретно бахнет Россия по мелкобритам и  будут забирать золото, пока оно не превратилось в радиоактивный пар.
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