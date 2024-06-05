Лукашенко показали, как собирают фюзеляжи МС-21 на Иркутском авиазаводе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Иркутский авиационный завод.Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», на предприятии белорусскому лидеру показывают цех окончательной сборки авиационной техники и обработки крупногабаритных деталей.
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