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«Коламбус» обыграл «Ванкувер» (7:6 Б), проигрывая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Марченко забил 27-й гол в сезоне – у него 65 очков в 68 играх

Команда тренера Дина Эвасона обыграла «Ванкувер» (7:6 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу игры «Блю Джекетс» уступали 0:3, сравняли результат 3:3, затем вновь проигрывали 3:5, после этого вели 6:5, а основное время завершилось со счетом 6:6.

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