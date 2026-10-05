Во дворах на севере Москвы в течение года появилось 67 шлагбаумов

Жители Москвы всё чаще ограничивают въезд посторонних машин на придомовые территории. Благодаря обновленной программе от «Московского паркинга», процесс установки шлагбаумов стал гораздо доступнее: теперь горожанам не нужно тратить силы на бюрократию, сбор средств и самостоятельное согласование проектов.