Во дворах на севере Москвы в течение года появилось 67 шлагбаумов

Жители Москвы всё чаще ограничивают въезд посторонних машин на придомовые территории. Благодаря обновленной программе от «Московского паркинга», процесс установки шлагбаумов стал гораздо доступнее: теперь горожанам не нужно тратить силы на бюрократию, сбор средств и самостоятельное согласование проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЭА На МКАД начинаетс...
- На Дубнинской муж...
- На Дубнинской муж...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым