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Наше Бескудниково

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Во дворах на севере Москвы в течение года появилось 67 шлагбаумов

Жители Москвы всё чаще ограничивают въезд посторонних машин на придомовые территории. Благодаря обновленной программе от «Московского паркинга», процесс установки шлагбаумов стал гораздо доступнее: теперь горожанам не нужно тратить силы на бюрократию, сбор средств и самостоятельное согласование проектов.

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