Северокорейский ПК с примесью чехословацкого VZ. 52: пулемёт Type 73

Северокорейский пулемёт Type 73, принятый на вооружение Корейской народной армией в 1973 году, давно устарел и был заменён Type 82, хотя всё ещё продолжает использоваться в вооружённых конфликтах на Ближнем Востоке, а с недавнего времени он был замечен в зоне СВО.