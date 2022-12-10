Одной из лучших машин новогодних коробок, однозначно, стал BZ-176

Одним из лучших автомобилей в новогодних коробках, безусловно, стал БЗ-176. Китайец очень хорош, и не только благодаря его орудию на 900 единиц урона и ракетным ускорителям, позволяющим взобраться на гору Малиновка быстрее всех, но и из-за крепчайшей брони, в которую удосужишься прицелиться.
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