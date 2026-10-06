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Продажи новых авто в России: почему покупатели разворачиваются и что ждать дальше?

Сентябрьский отчет «Автостата», опубликованный в «Коммерсанте», звучит тревожно: в России продано на 6,2% меньше новых автомобилей, чем год назад.

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