Боец ВС РФ раскрыл последствия удара по ГЭС в Киеве: «Нас объявят империей суперзла»

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Российская армия не будет уничтожать Киевскую ГЭС, поскольку это приведет к затоплению половины города и в глазах мировой общественности Россия окончательно превратится в «империю суперзла».
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