В Иркутской области медведица напала на людей

Три случая встречи с медведями, один из которых завершился нападением на человека, зафиксировали за минувшую среду в Иркутской области правоохранители, 6 июня сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
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