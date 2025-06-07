«Выглядит лучше, чем RE9»: разработчики гротескного хоррора Ill поразили игрок...

«Выглядит лучше, чем RE9»: разработчики гротескного хоррора Ill поразили игроков новым геймплейным трейлеромКанадско-армянская студия с российскими корнями Team Clout на церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2025 представила новый геймплейный трейлер своего гротескного хоррора от первого лица Ill и подтвердила важное партнёрство.
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