«Выглядит лучше, чем RE9»: разработчики гротескного хоррора Ill поразили игрок...

«Выглядит лучше, чем RE9»: разработчики гротескного хоррора Ill поразили игроков новым геймплейным трейлеромКанадско-армянская студия с российскими корнями Team Clout на церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2025 представила новый геймплейный трейлер своего гротескного хоррора от первого лица Ill и подтвердила важное партнёрство.