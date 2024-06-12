Путин вручает награды Героям Труда и лауреатам госпремий за 2023 год в Кремле

Президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце вручает золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" и государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за прошлый год.