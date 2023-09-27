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Маккарти: на счет, где был указан адрес Джо Байдена, поступали переводы из Китая

Маккарти: на счет, где был указан адрес Джо Байдена, поступали переводы из Китая

На счет, где был указан адрес Джо Байдена, поступали переводы из Китайской Народной Республики. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», выступил Кевин Маккарти, спикер нижней палаты американского Конгресса.

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