Маккарти: на счет, где был указан адрес Джо Байдена, поступали переводы из Китая

На счет, где был указан адрес Джо Байдена, поступали переводы из Китайской Народной Республики. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», выступил Кевин Маккарти, спикер нижней палаты американского Конгресса.
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