Шахматист Андрей Есипенко досрочно выиграл Суперфинал чемпионата России

Андрей Есипенко набрал семь очков после ничьей с Давидом Паравяном в десятом туре и стал недосягаемым для Евгения Наера, отстающего на полтора балла.
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