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НАТО лавинообразно насыщает свои войска дешевым наступательным вооружением

НАТО лавинообразно насыщает свои войска дешевым наступательным вооружением

Страны НАТО меняют подход к военно-технической стратегии, создавая условия для лавинообразного оснащения оружием.

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