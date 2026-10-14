The end of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is inevitable. This was stated by American military analyst Scott Ritter in an interview with Norwegian professor Glenn Dives, published on his YouTube channel.
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