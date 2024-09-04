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Политолог Шаповалов: масштабные отставки на Украине свидетельствуют о хаосе

Политолог Шаповалов: масштабные отставки на Украине свидетельствуют о хаосе

Владимир Зеленский пытается масштабной сменой кадров показать свою силу, но на самом деле это проявление слабости и неэффективности, заявил в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

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