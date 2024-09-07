4 вещи, которые женщины не прощают мужчинам 40+

Федор Родников

Пишет либо незамужняя дура,либо брошенка,либо корявая и никому не нужная особь женского пола.В 40лет мужик всегда найдёт подругу,а вот вы потасканые,поношенные к этому возрасту курицы,мечтающие о-"...прекрасном крепком юноше, сложенному, как греческий бог, и выходящему из душа."в 40 лет как правило с такими запросами будете довольствоваться изделиями из Секс шопа или полу-сифиличиным мастурбеком.P.S Что же касается 20-25 летних,то поверьте,что хорошо обеспеченные мужики в возрасте в большинстве даже не спят с ними,просто эта молодуха выступает в роли вывески-понты,а потом получает в зубы 20 баксов и валит своей дорогой.Посмотрите на 15-18 летних мокрощелок,вы знаете какой первый вопрос у них при знакомстве-"А какая у тебя машина?" и эти всё сказано.😉