«Что мужчина «за 50», приобретает, приведя женщину в дом? Если у него есть бабки, к нему прибежит любая.
4 вещи, которые женщины не прощают мужчинам 40+
Комментарии
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Федор Родников
Пишет либо незамужняя дура,либо брошенка,либо корявая и никому не нужная особь женского пола.В 40лет мужик всегда найдёт подругу,а вот вы потасканые,поношенные к этому возрасту курицы,мечтающие о-"...прекрасном крепком юноше, сложенному, как греческий бог, и выходящему из душа."в 40 лет как правило с такими запросами будете довольствоваться изделиями из Секс шопа или полу-сифиличиным мастурбеком.P.S Что же касается 20-25 летних,то поверьте,что хорошо обеспеченные мужики в возрасте в большинстве даже не спят с ними,просто эта молодуха выступает в роли вывески-понты,а потом получает в зубы 20 баксов и валит своей дорогой.Посмотрите на 15-18 летних мокрощелок,вы знаете какой первый вопрос у них при знакомстве-"А какая у тебя машина?" и эти всё сказано.😉
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17 час.
nika_shatilova
Вы точно к востребованным не относитесь.... столько злобы ...писал явно не мужик....И ещё....состоявшиеся люди подобные сайты не посещают!
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13 час.
Светлана
Женщина и 80 могёт, а многие мужчины и в 40 уже атмирал) улавливаете разницу?)))
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11 час.
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