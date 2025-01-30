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Евгения Медведева: «С болью в сердце весь день слежу за новостями. Глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких»

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение в ночь на 30 января. Он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку неподалеку от места прибытия.

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