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Царьград

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Пинчук предостерёг наивных людей от ошибки: Игра идёт очень сложная

Пинчук предостерёг наивных людей от ошибки: Игра идёт очень сложная

Европа бьёт по интересам Турции в Средней Азии, но выгодно ли это России? Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук предостерёг наивных людей от ошибки.

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