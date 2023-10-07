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За рулем

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Самая медленная гонка: пилоты удивили необычным стартом

Самая медленная гонка: пилоты удивили необычным стартом

Необычное соревнование прошло в рамках ежегодного автомобильного фестиваля Rennsport Reunion. Компания Porsche организовала на сельскохозяйственной технике, в которой приняли участие автогонщики Формулы-1 и «24 часов Ле-Мана».

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