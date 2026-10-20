Ваше давление не поднимается выше 90 на 60? Но это вовсе не гарантия, что через несколько лет цифры останутся такими же низкими.
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