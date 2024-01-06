Юрист Виноградов объяснил, чем опасны большие банковские вклады

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что величина банковских вкладов учитывается при назначении большинства социальных пособий, что может стать причиной отказа в предоставлении помощи.
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