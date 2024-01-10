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«На грани выдворения»: в Латвии начали аннулировать документы россиян

«На грани выдворения»: в Латвии начали аннулировать документы россиян

На грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок находятся несколько тысяч россиян. Такое заявление сделал в эфире федерального телеканала временный поверенных в делах РФ в республике Олег Зыков.

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Комментарии
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Наталья Иванова
«В результате этой законодательной инициативы на грани выдворения сегодня оказались несколько тысяч россиян» - ничего страшного - поедут на историческую родину - израиловку. Эти россияне - мошенники, ублюдки и тушки светлоокие
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22 час.

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