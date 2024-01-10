«На грани выдворения»: в Латвии начали аннулировать документы россиян

На грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок находятся несколько тысяч россиян. Такое заявление сделал в эфире федерального телеканала временный поверенных в делах РФ в республике Олег Зыков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии