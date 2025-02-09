Стремление контролировать – такое удивительное свойство, которое похоже на яд, который человек дает другому, вместо полезной пищи.

И рад бы что другое дать, но умеет только это. Его так “Кормили”, скорее всего. Мы возьмем женщину, живущую абсолютным контролем, это не очень отличатся от мужчины, последствия просто более коварны, а выходы – проще, как мне кажется, чем для мужчины.