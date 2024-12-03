Губернатор Воробьев высказался о завышенных счетах за отопление в Подмосковье

По словам губернатора, в некоторых домах жителям пришлось переплачивать за коммунальные услуги.Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании в правительстве признал проблему с переплатой жителей за коммунальные услуги.
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