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Губернатор Воробьев высказался о завышенных счетах за отопление в Подмосковье

Губернатор Воробьев высказался о завышенных счетах за отопление в Подмосковье

По словам губернатора, в некоторых домах жителям пришлось переплачивать за коммунальные услуги.Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании в правительстве признал проблему с переплатой жителей за коммунальные услуги.

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