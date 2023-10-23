Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном виде. 35-летняя инфлюэнсерша поделилась видео в соцсетях, на котором она запечатлела себя в зеленом бикини, состоящем из плавок на высокой посадке и бюстгальтера с волнообразной окантовкой.
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