Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном виде. 35-летняя инфлюэнсерша поделилась видео в соцсетях, на котором она запечатлела себя в зеленом бикини, состоящем из плавок на высокой посадке и бюстгальтера с волнообразной окантовкой.