Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Бабы всегда мечтают чтобы их украл богатый прынц, на меньшее не согласны.🤣😂Даже женщины обыч...
  • ММ
    " в начале отношений женщина в глазах мужчины должна быть если не королевой, то хотя бы очень привлекательной, иначе ...Даже женщины обыч...
  • Галина Дьячина
    красота требует жертв..от мужчины...финансовых😀Даже женщины обыч...

Даже женщины обычной наружности строят из себя королев (с)

Даже женщины обычной наружности строят из себя королев (с)

«Вчера одной немолодой, некрасивой и неухоженной женщине предложил приехать ко мне. Она отказала – почему?» Возмущенный вопль в интернете Порой мне кажется, что все мы стали жертвами грандиозного обмана.

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Комментарии
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Галина Дьячина
красота требует жертв..от мужчины...финансовых😀
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17 час.
М
ММ
&quot; в начале отношений женщина в глазах мужчины должна быть если не королевой, то хотя бы очень привлекательной, иначе не стоит и начинать?&quot;-  ну, королеву то можно и создать самому! Многие женщины недооценивают себя, имеют недостаточную сексуальную энергетику, не умеют подать себя. Этому учат!
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13 час.
ч
чвсатпкьл
Бабы всегда мечтают чтобы их украл богатый прынц, на меньшее не согласны.🤣😂
Ответить
8 час.

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