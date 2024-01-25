«Вчера одной немолодой, некрасивой и неухоженной женщине предложил приехать ко мне. Она отказала – почему?» Возмущенный вопль в интернете Порой мне кажется, что все мы стали жертвами грандиозного обмана.
Даже женщины обычной наружности строят из себя королев (с)
Комментарии
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Галина Дьячина
красота требует жертв..от мужчины...финансовых😀
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17 час.
М
ММ
" в начале отношений женщина в глазах мужчины должна быть если не королевой, то хотя бы очень привлекательной, иначе не стоит и начинать?"- ну, королеву то можно и создать самому! Многие женщины недооценивают себя, имеют недостаточную сексуальную энергетику, не умеют подать себя. Этому учат!
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13 час.
ч
чвсатпкьл
Бабы всегда мечтают чтобы их украл богатый прынц, на меньшее не согласны.🤣😂
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8 час.
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