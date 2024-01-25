Даже женщины обычной наружности строят из себя королев (с)

М

ММ

" в начале отношений женщина в глазах мужчины должна быть если не королевой, то хотя бы очень привлекательной, иначе не стоит и начинать?"- ну, королеву то можно и создать самому! Многие женщины недооценивают себя, имеют недостаточную сексуальную энергетику, не умеют подать себя. Этому учат!