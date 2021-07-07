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Сильная женщина?

Сильная женщина?

— А у меня муж заболел! — громко рассказывала женщина своей знакомой. — Я над этими мужиками просто угораю.

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Анна Желтоногова
Нет, конечно, ни какой это не подвиг. Себя любить нужно.
Дмитрий Бакланов
Мы, мужики, создания слабые и недолгоживущие...
Татьяна Татьяна
Просто у этой женщины муж, которого как ни проси, все равно помощи не допросишься. И который думает только о себе. Поэтому и везёт все на себе сама.
Михаил_
"...настоящий грипп, но я в постели ни дня не лежала! На мне — ребенок маленький, плюс первоклассник, которого надо со школы забрать, в бассейн отвезти..." -- ага, хероиня разнесла вирус и в школу, и в бассейн.
Михаил_
А я всегда болел именно так: температуры нет, а я в лёжку -- при каждом вызове врача на дом приходилось врать, что температура 37,5, а по прибытии врача объяснять "вот она была и нету". Ни разу не отказали в выдаче б/л.
Vera Dobryagina
Это Вы похвастались сейчас?
Виктор Белогорцев
а у меня обычно понижается, иногда до 35,2, состояние хуже не бывает, только однажды по молодости было 42,1 жена пристала у тебя говорит жар, скорая 2 кубика анальгина и в стационар, двух сторонняя пневмония, но при этой температуре чувствовал себя идеально
Михаил_
Нет. Врачей похвалил за понимание :) .
Vera Dobryagina
Да нет, ничего правильного тут нет. Такие подвиги никому, кроме самой женщины, не нужны. Только с этим бесполезно бороться - это уже натура такая, и никакие доводы тут не работают. Это характер, то, что закладывается с детства.

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