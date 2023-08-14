«Проездов нет». В Приморье остаются отрезанными более 15 населенных пунктов

Появилась актуальная информациЯ о дорожной обстановке в Приморском крае на 14 августа. Остаются отрезанными больше 15 населенных пунктов, на многих дорогах все еще нет проезда и не везде организованы альтернативные объезды, сообщает PRIMPRESS.
Появилась актуальная информациЯ о дорожной обстановке в Приморском крае на 14 августа. Остаются отрезанными больше 15 населенных пунктов, на многих дорогах все еще нет проезда и не везде организованы альтернативные объезды, сообщает PRIMPRESS.
Свежие комментарии