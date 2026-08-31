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Защитник «Оренбурга» Ведерников: «Солари любит полежать – я сыграл в мяч. Даку бедный бегал в соплях и просил вторую желтую. Сколько свистков было в пользу «Спартака»? Они не удивили»

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников оценил работу судьи в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Спартака» (1:1).

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