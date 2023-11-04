НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Названы страны-лидеры Европы по уровню употребления алкоголя

Названы страны-лидеры Европы по уровню употребления алкоголя

Евростат опубликовал данные об уровнях алкогольной зависимости в странах Евросоюза. Эти данные вышли на фоне другого отчёта европейских экспертов – относительно уровня употребления алкоголя в странах Европейского континента в целом (не только ЕС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх