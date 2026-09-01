Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения выбора Армении между ЕС и ЕАЭС

РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров, РИА Новости/Сергей Бобылев Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна для обсуждения выбора Ереваном будущего: с Евросоюзом или Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
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