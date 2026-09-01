РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 246 подписчиков

Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения выбора Армении между ЕС и ЕАЭС

Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения выбора Армении между ЕС и ЕАЭС

РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров, РИА Новости/Сергей Бобылев Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна для обсуждения выбора Ереваном будущего: с Евросоюзом или Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым