Губернатор поручил мэру Екатеринбурга за неделю повысить зарплату работникам "Гортранса"

Десятипроцентое повышение заработка не удержало транспортников в муниципальном предприятииГлава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову в течение недели повысить зарплату сотрудникам общественного транспорта, в том числе метрополитена.
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