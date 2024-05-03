В ´Зарнице´ мы - в десятке лучших

30 апреля на базе 83-го инженерно-аэродромного полка состоялся финальный этап городской военно-спортивной игры ´Зарница´, в которой приняла участие и команда государственного учреждения образования ´Средняя школа №9 г.
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