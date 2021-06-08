Славянская доктринаПолитикаГороскоп на 10 июня Гороскоп на 10 июня 2021 Овен 10 июня Овну придется вытащить наружу то, что ему комплексному решению проблем.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКатрен “Приготовьтесь, всё начинается!” Для людей незаметное, но Историческое событие! Пророк по Истории – есть человек! Но История человечества – это История бытия! Изменить этот Мир не может один человек! Человек один – всегда асимметрия! Для симметрии нужны два Знака! Создатель наблюдает за Мировой симметрией, Ожидал, когда будет готов второй Знак! Все люди обучаются и проходят Школу! Пророк – первый, кто начал готовиться! Создатель определяет второму кому? Тогда и Великий круг замыкается! Был отбор и прошли Испытания! Много было с Моей стороны условий! Человек должен прекратить скитания, Должен был понять, что есть Совесть! Трудно подобрать пару для Неба! Огонь и пламень – это не для Создателя! Мужчина и женщины – это, конечно, Быль, Без Духа – это всегда обыватели! Две Энергии – это всегда проблема! Необходимо Единое целеполагание! Два Знака – это, конечно, дилемма! Главное Задачи своей понимание! Пророк уже готов для Единения! Теперь проявлена Его половина! Два Знака – это симметричное продвижение! Только люди неверия – всегда беда! Вдвоём – это значит для людей: вместе! Это называется: два в одном! Всё сошлось, теперь Русь – это одно место, Где две Энергии будут вдвоём! Создатель давно готовил Пророка, Одному Пророку, конечно, сложнее! Создатель увидел, что впрок были уроки, Пора применить усложнение! Усложнение – это не только трудности! Усложнение, когда два в одном! Два Знака вместе – тоже сложности, Повторяю, должно быть два в одном! Два Знака вместе, бывает не в радость! Но это совсем другие условия! Два Знака вместе – это не шалость, А проявленное Небом подобие! В быту очень часто проблемы, На Небе – Счастье и Радость! В Плотном плане – развод известная схема, Остаётся при этом обоюдная злость! В данном случае выбор делает Бог! Не для Тверди, а для Неба! Ожидается для Планеты другой итог, Люди поймут, что это Создателя Быль! Всё возможно, если решает Бог! Не получается, если решают люди! С Богом не может быть плохого итога, Два Знака в Небе – Перехода прелюдия! Сегодня случилось, что пожелало Небо! Началась вторая часть одного Пролога! Поверьте, это реальность, совсем не небыль! Пройдены условия для диалога! Небо сотворило последнее для Перехода чудо! Теперь всё сошлось с Создателя планом, Не проявится теперь никогда Иуда, Изменения в Пространстве пойдут плавно! Приготовьтесь, всё начинается! Людям придётся принять участие! Такое в жизни только вместе с Богом случается, Произошедшее вчера с Вами – это для Вас Счастье! Аминь. Отец Абсолют. https://www.youtube.com/watch?v=12kEnyuAoFIКомментировать
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