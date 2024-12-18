Доллар отпустит педаль газа

Далеко ли ФРС до нейтральной ставки? И как политика Дональда Трампа повлияет на центробанк и доллар США? Республиканец очень скоро может стать капризным, так как пауза Федрезерва в цикле ослабления денежно-кредитной политики на фоне не прекращающего снижать ставки ЕЦБ приведет к падению EURUSD.