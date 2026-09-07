Spectator: Зелененький заблуждается относительно шансов остановить Россию

Владимир Зеленский ошибается в оценке шансов Украины на победу над Россией. Таким мнением поделился колумнист британского издания The Spectator Оуэн Мэттьюс.
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