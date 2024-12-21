«Иранский риал» захотели заменить на «иранский туман»

Иран уберет четыре нуля со своих купюр, а официальную валюту «иранский риал» заменят на «иранский туман», соответствующий законопроект внес в парламент президент республики Масуд Пезешкиан, сообщило иранское госагентство Mehr.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии