VK и yandex.ru попали в число бенефициаров сбора с интернет-рекламы

Минцифры подготовило и направило в правительство РФ предварительную версию списка информационных ресурсов, которые смогут рассчитывать на государственную поддержку за счет 3%-ного сбора с распространителей интернет-рекламы, пишет Forbes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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