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Север Пресс

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На избирательных участках Ямала специалисты установили 300 видеокамер

На избирательных участках Ямала специалисты установили 300 видеокамер

На избирательных участках Ямала установили 300 камер высокого разрешения для обеспечения прозрачности выборов.

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