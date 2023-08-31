Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Менеджер Хабиба – о грэпплинг-матче с Сен-Пьером: «До сумм даже не доходил разговор. Откуда цифра в $5 млн?»

Ранее об этом рассказал глава B Team Jiu-Jitsu Крейг Джонс. «Предлагали провести схватку, но до сумм даже не доходил разговор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх