Петербург тепло проводил в последний путь легендарного основателя «Поющих гитар» Евгения Броневицкого

В Петербурге сегодня царила особенная атмосфера — светлая грусть и искренняя благодарность. Около пятидесяти человек пришли в траурный зал, чтобы проводить в последний путь Евгения Броневицкого — одного из тех, кто в своё время зажёг на советской сцене настоящий огонь под названием ВИА «Поющие гитары».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лёд в бачке омыва...
- Бразильцы выбираю...
- Ссора из-за фразы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым