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Петербург тепло проводил в последний путь легендарного основателя «Поющих гитар» Евгения Броневицкого

В Петербурге сегодня царила особенная атмосфера — светлая грусть и искренняя благодарность. Около пятидесяти человек пришли в траурный зал, чтобы проводить в последний путь Евгения Броневицкого — одного из тех, кто в своё время зажёг на советской сцене настоящий огонь под названием ВИА «Поющие гитары».

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