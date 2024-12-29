В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты террористов в школе

Суд в Петербурге заключил под стражу несовершеннолетнюю ученицу одной из школ города, повесившую портреты внесенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина* из РДК** на стенде в образовательном учреждении, сообщает объединенная пресс-служба судов города.