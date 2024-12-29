Русская весна
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Русская весна

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В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты террористов в школе

В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты террористов в школе

Суд в Петербурге заключил под стражу несовершеннолетнюю ученицу одной из школ города, повесившую портреты внесенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина* из РДК** на стенде в образовательном учреждении, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Комментарии
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ИШ
Иван Шапошников
хренеть что у этих тварей в глове..
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20 час.
Владимир Абрамчук
Это вы о ком?
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8 час.

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