Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мечтавшим о третьей мировой войне русофобом.
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